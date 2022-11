«Barbie»-Film: Greta Gerwig gibt Ausblick auf Ryan Goslings Kostüme

Margot Robbie empfand Bilder-Leak als demütigend

Margot Robbie bezeichnete den Bilder-Leak mit den schrillen, neonfarbigen Outfits als einen der peinlichsten und demütigendsten Momente ihres Lebens. Die Schnappschüsse zogen viel Spott und Häme - vor allem in den Sozialen Medien - nach sich. In der «The Tonight Show starring Jimmy Fallon» sprach Robbie über die Fotos. «Ich kann gar nicht sagen, wie beschämt wir waren», sagte die 32-Jährige. Zwar sah man die beiden auf den Bildern lächelnd, doch innerlich seien sie und Gosling zu diesem Zeitpunkt «gestorben». «Ich dachte: ‹Das ist der peinlichste Moment meines Lebens›», so Robbie.