«Barbie»-Film kommt mit neuen Szenen ins IMAX-Kino

Derweil bricht der Film jede Menge Rekorde: In den USA spielte er umgerechnet über 530 Millionen Euro ein - mehr als jeder andere Film in diesem Jahr. Weltweit liegen die Einnahmen bei knapp 1,2 Milliarden Euro. Und: Dank «Barbie» gilt Greta Gerbig nun als eine der erfolgreichsten Regisseurinnen aller Zeiten. Noch nie konnte unter der Regie einer Frau ein Film in den USA mehr Umsatz in den ersten Tagen erzielen als «Barbie». Allein am ersten Wochenende spielte er rund 140 Millionen Euro ein.