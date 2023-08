«Barbie»: Fortsetzung nimmt Gestalt an

«Die Crew, die an dem ‹Barbie›-Film gearbeitet hat, wurde kontaktiert, um über die Arbeit an der Fortsetzung zu sprechen», sagte eine Quelle gegenüber der «Sun». Die Planungen sollen sich noch in einem frühen Stadium befinden. Doch die Verantwortlichen wollen wieder mit dem Team des Kinohits arbeiten, heisst es. «Es wurden bereits E-Mails verschickt, aber genauere Details müssen noch festgelegt werden», schliesst der anonyme Insider gegenüber «The Sun».