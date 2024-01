«Barbie»-Nachfolger: «Bob der Baumeister» mit Anthony Ramos geplant

Nach dem atemberaubenden Erfolg des «Barbie»–Films mit Margot Robbie (33) als titelgebender Spielzeugpuppe hat der Mattel–Konzern ganz offenbar Geschmack an Spielzeug–Verfilmungen gefunden. Wie das US–Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» berichtet, befindet sich bei Mattel Films auch die beliebte Kinderserie «Bob der Baumeister» (Originaltitel: «Bob the Builder») als animierter Kinofilm in der Entwicklung. Der Hauptfigur soll «In the Heights»–Star Anthony Ramos (32) seine Stimme leihen.