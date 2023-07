«Barbie»-Premiere in Berlin ohne Hollywoodstars

Barbies Traumhaus am Potsdamer Platz

Am Samstag (15. Juni) staunten die Besucher über die Barbie-Welt am Potsdamer Platz: Dort war für die Premierenfeier ein Traumhaus mit Rutsche und Bälle-Pool aufgebaut worden. Der rote Teppich war an dem Abend natürlich pink. Und die Stars durften in grossen Barbie-Kartons posieren und in einem rosa Auto Platz nehmen. Influencer Riccardo Simonetti (30) durfte die Traumwelt bereits vorab testen und war begeistert. «Aber in der Barbie-Welt gibt es kein Wasser im Pool», stellte er fest. Dabei hätte sich wohl so mancher Besucher angesichts der drückenden Hitze gerne eine kleine Abkühlung gegönnt.