«Barbie»: Problematische Puppe oder feministische Ikone?

«Barbie» ist einer der gehyptesten Kinofilme in jüngster Zeit - und das nicht ohne Grund. Regisseurin Gerwig und ihr Team versetzen das Publikum in ein pinkes Plastik-Wunderland, in dem augenzwinkernde Künstlichkeit und Kitsch regieren. Der Humor ist von der ersten Sekunde an präsent, doch im Laufe des Films liefert das smarte Drehbuch in Form von feministischen Gedankengängen auch reichlich Stoff zum Nachdenken. So stellt die satirische Gesellschaftskritik weit verbreitete Geschlechterrollen und -normen auf urkomische Weise infrage, und thematisiert über die so perfekt und makellos wirkende Spielzeugpuppe den auf Frauen allerorten lastenden Perfektionsdruck.