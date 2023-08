«Barbie» pulverisiert nächsten Rekord an den Kinokassen

Schon zum Start brach «Barbie» viele Rekorde an den Kinokassen

Bereits zum Start brach «Barbie» zahlreiche Rekorde. So spielte der Film am ersten Wochenende in den USA 155 Millionen US-Dollar ein (rund 140 Mio. Euro). Noch nie in der Geschichte Hollywoods konnte unter der Regie einer Frau ein Film in den Vereinigten Staaten mehr Umsatz in den ersten Tagen erzielen als «Barbie». Den Rekord hatte bislang «Wonder Woman» von Patty Jenkins (52) aus dem Jahr 2017 mit 103 Millionen US-Dollar inne. «Captain Marvel», der von Anna Boden (43) und Ryan Fleck (46) allerdings zwei Regisseure hat, kam «nur» auf 153 Millionen US-Dollar.