«Barbie»-Regisseurin Greta Gerwig fürchtete um ihre Karriere

«Barbie»-Regisseurin Greta Gerwig (39, «Little Women») hat verraten, dass sie bei der Arbeit an dem Live-Action-Film Angst um ihre Karriere hatte. Das Schreiben des Drehbuchs sei «erschreckend» gewesen, sagte sie der Sängerin Dua Lipa (27) in deren Podcast «At Your Service». «Es fühlte sich an wie ein Schwindelgefühl, als ich anfing, es zu schreiben. Wie, wo fängt man überhaupt an? Wie würde die Geschichte aussehen?»