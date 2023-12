«Barbie»-Regisseurin Greta Gerwig wird Jury-Präsidentin in Cannes

Das Jahr 2023 war für «Barbie»–Regisseurin Greta Gerwig (40) das bisher erfolgreichste ihrer Karriere – und 2024 scheint es so weiterzugehen, denn Gerwig wird Jury–Präsidentin bei den Filmfestspielen von Cannes. Das geht aus einem Statement auf der offiziellen Webseite des Filmfestivals hervor. Die 40–Jährige ist damit die erste US–amerikanische Regisseurin in der Geschichte, die den Vorsitz in der Cannes–Jury übernehmen wird.