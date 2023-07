Barbra Streisand und mehr: Jamie Foxx teilt Genesungswünsche

Jamie Foxx ging «durch die Hölle und zurück»

In dem Video vom 22. Juli hatte sich Jamie Foxx erstmals direkt an die Öffentlichkeit gewandt. Er sei demnach «durch die Hölle und zurück» gegangen. Warum genau er am 12. April 2023 in ein Krankenhaus in Atlanta eingeliefert worden war, verriet er nicht. Er gab aber eine Erklärung, warum er sich erst jetzt persönlich zu Wort meldete. «Um ehrlich zu sein, wollte ich einfach nicht, dass ihr mich so seht». Er wolle lachend gesehen werden, wie er sich amüsiere, Witze reisse, einen Film oder eine Fernsehshow mache - «nicht, dass ihr mich mit Schläuchen seht, die aus mir herauskommen», so der Schauspieler, um dann zu bangen, «ob ich es überleben werde».