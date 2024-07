Barcelona verbietet Ferienwohnungen: Spanien und der Massentourismus

Wer das Glück hat, eine Wohnung in der Innenstadt Barcelonas oder auf Gran Canaria zu besitzen, konnte diese bislang häufig lukrativ an Touristen statt an Einheimische vermieten. Dieses sogenannte kurzfristige Vermieten sorgt jedoch im Lauf der Zeit auch dafür, dass die regulären Mietpreise an den jeweiligen Orten immer drastischer steigen. In Barcelona hat die Stadt daher nun beschlossen, Lizenzen für Ferienwohnungen nicht mehr zu verlängern. Bis 2028 wolle man so tausende von Wohnungen für die Bevölkerung Barcelonas zurückgewinnen.