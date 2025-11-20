«Bares für Rares» feiert Premiere auf Twitch

Die erfolgreiche Trödelshow «Bares für Rares» feiert am Montag, dem 24. November, um 18:30 Uhr eine besondere Premiere. Die ZDF–Sendung debütiert dann auf dem Live–Streaming–Videoportal Twitch. Der Titel der besonderen Folge: «Bares für Rares – Horst jeht op Twitch». Die Besonderheit: Es ist das erste ZDF–Twitch–Format, das aus einem originalen TV–Set heraus produziert wird. Moderator Horst Lichter (63) führt zusammen mit Peter «Piet» Smits (36) durch die Sendung.