«Bares für Rares - Horst jeht op Twitch»: So lief das Twitch-Special

Daneben begingen Horst Lichter und Peter Smits auch das «Bares für Rares»–Studio. Lichter gewährte Einblicke hinter die Kulissen der Produktion und verriet, dass auch nach über zwölf Jahren täglich noch rund 300 bis 500 Bewerbungen eintrudeln würden. Zudem enthüllte er, wie akribisch die Produktion Experten und Händler voneinander trennt, damit auch ja alles mit rechten Dingen zugeht und keiner mit einem Vorteil in den Verkauf kommen kann. Auch viele Einspieler und Highlights aus der langen «Bares für Rares»–Geschichte sorgten für Lacher, Staunen oder Nostalgie.