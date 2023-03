«Bares für Rares»-Spezial: Stücke aus 60 Jahren ZDF feilgeboten

Das grösste Schmuckstück sparte sich Lichter aber bis zum Schluss auf. Eine Mitarbeiterin des Senders, die in Vertretung von Moderatorin Nina Ruge (66) erschien, präsentierte stolz eine Originalzeichnung von Panikrocker Udo Lindenberg (76). Dieses «Udogramm», wegen des Einsatzes von Alkohol als Farbe auch «Likörelle» genannt, entstand am 24.09.1997 im Rahmen der Sendung «Leute heute». Es zeigt den Sänger im Profil, daneben eine Widmung an Ruge.