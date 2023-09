«Bares für Rares»: Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein und ihre Engellampe

«Meine Eltern haben früher keinen Antiquitätenladen ausgelassen», erinnert sich Müller–Hohenstein leicht gequält an ihre Kindheit zurück. Bei einer dieser Erkundungen sei auch besagte Lampe mit gewöhnungsbedürftiger Optik erstanden worden. Drei engelsgleiche Jünglinge halten das runde Glas um die Leuchte wie eine Weltkugel. Aus Sicherheitsgründen konnte die Leuchte, die wohl aus den Anfängen der 1920er Jahre stammt, nicht in der Sendung an den Strom angesteckt werden. Über 200 Euro hätte sich die Moderatorin bereits gefreut und lag damit unterhalb der Expertenschätzung von 250 bis 350 Euro. Doch die Händler hatten noch wesentlich mehr Lust auf die Engellampe – am Ende wechselte sie für 430 Euro den Besitzer.