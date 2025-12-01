«Bares für Rares XXL»: Larissa Marolt in Weihnachtsausgabe mit dabei

Auch an Weihnachten müssen die Fans nicht auf Horst Lichter verzichten. Am 24. Dezember um 20:15 Uhr zeigt der Sender den «‹Bares für Rares›–Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden». Gemeinsam mit den bekannten Experten und Händlern wird der Koch ein Weihnachtsessen veranstalten und auf das Jahr 2025 zurückblicken. Auch in persönliche Weihnachtsrituale und Anekdoten aus der Kindheit wird es einen Einblick geben.