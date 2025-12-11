«Bares für Rares XXL»: Larissa Marolt scheitert im Händlerraum

Schauspielerin und Model Larissa Marolt (33) hatte in der Weihnachtsausgabe von «Bares für Rares» am Mittwoch (ZDF, ab 20:15 Uhr) kein Glück. In die Sendung mit Horst Lichter (63) brachte die Österreicherin eine Geschenknadel von Kaiser Franz Joseph I. mit. Ein Käufer fand sich für das Stück aus der Zeit zwischen 1872 und 1887 jedoch nicht. Marolt wünschte sich mehr als die Händler dafür boten.
Marolt überschätzt den Wert der historischen Nadel
In der Sonderausgabe «Bares für Rares XXL – Fröhliche Weihnachten» erklärte Marolt, sie habe die Geschenknadel von ihrer Mutter erhalten. Ihre Mutter wiederum habe sie «vor vielen Jahren im Dorotheum in Wien ersteigert». Expertin Heide Rezepa–Zabel erklärte, sie sei eine der seltenen Geschenknadeln und für Loyalität gegenüber Franz Joseph I. überreicht worden. Letztlich schätzte sie die mit Diamanten besetzte Anstecknadel wegen des geringen Goldanteils auf einen Wert von 2000 bis 2500 Euro – zu wenig für Marolt.
Die erste «Austria's Next Topmodel»–Siegerin nannte 7.000 Euro als ihren Wunschpreis. Bei diesem starken Kontrast zur Einschätzung der Expertin hätte sie normalerweise keine Händlerkarte bekommen. Doch Horst Lichter zeigte sich grosszügig. «Du, es ist Weihnachten und ich mag Geschenke und ich mache dir jetzt ein Geschenk, okay?», sagte er und überreichte die Karte.
Händler bieten nur die Hälfte des Wunschpreises
Im Händlerraum wurde Marolt jedoch enttäuscht. Ein erstes Angebot von 350 Euro erhöhte sich auf 3500 Euro – so viel war Händler Wolfgang Pauritsch bereit zu zahlen. Für die Hälfte ihres Wunschpreises wollte Marolt die Nadel jedoch nicht hergeben. «Ich steck sie mir jetzt selbst an», erklärte sie und sorgte für Lachen bei den Händlern.
Neben Pauritsch begutachteten auch Susanne Steiger, Elisabeth «Lisa» Nüdling, Daniel Meyer, Fabian Kahl und Julian Schmitz–Avila das Stück im Händlerraum. In der XXL–Ausgabe bekamen sie zudem sechs weitere Raritäten zu sehen. Als Experten traten neben Heide Rezepa–Zabel Annika Rassbach, Wendela Horz und Detlev Kümmel auf.