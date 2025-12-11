«Bares für Rares XXL»: Larissa Marolt scheitert im Händlerraum

Marolt überschätzt den Wert der historischen Nadel

In der Sonderausgabe «Bares für Rares XXL – Fröhliche Weihnachten» erklärte Marolt, sie habe die Geschenknadel von ihrer Mutter erhalten. Ihre Mutter wiederum habe sie «vor vielen Jahren im Dorotheum in Wien ersteigert». Expertin Heide Rezepa–Zabel erklärte, sie sei eine der seltenen Geschenknadeln und für Loyalität gegenüber Franz Joseph I. überreicht worden. Letztlich schätzte sie die mit Diamanten besetzte Anstecknadel wegen des geringen Goldanteils auf einen Wert von 2000 bis 2500 Euro – zu wenig für Marolt.