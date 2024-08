«Bares für Rares XXL»: Natalia Wörner und ihr Sohn sind erfolgreich

Am Mittwochabend (31. Juli) präsentierte Horst Lichter (62) die Sommer–Ausgabe von «Bares für Rares». In der XXL–Ausgabe der ZDF–Trödelshow boten Raritätenbesitzerinnen und –besitzer ihre Objekte im historischen Kloster Eberbach im Rheingau an, unter ihnen auch Schauspielerin Natalia Wörner (56) mit Sohn Jacob Lee Seeliger (18).