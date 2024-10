«Bares für Rares XXL»: Valerie Niehaus erzielt überraschende Summe

Zurück in der Primetime: Am Mittwochabend (23. Oktober) konnte Horst Lichter (62) dem Publikum im historischen Kloster Eberbach in «Bares für Rares XXL» mal wieder allerhand Raritäten präsentieren. Unter den Besitzern der wertvollen Kostbarkeiten war dieses Mal auch wieder ein prominentes Gesicht. Schauspielerin Valerie Niehaus (50, bekannt aus der «heute–show») brachte einen Kerzenständer aus Meissener Porzellan mit, um ihn der Expertenmeinung zu unterziehen und anschliessend im Händlerraum anzubieten. Den höchsten Geldbetrag der Sendung konnte allerdings ein anderes Bieter–Paar erzielen – mit einem Stück Pappe.