Barry Keoghan: Statement zu Hass wegen Trennungsgerüchten

«Ich kann nur so viel ertragen. Mein Name wurde auf eine Art und Weise durch das Internet geschleift, auf die ich normalerweise nicht reagiere. Ich muss jetzt reagieren, weil es an einen Punkt gelangt ist, an dem zu viele Grenzen überschritten werden», begann er seinen Text. Keoghan habe sich bereits gezwungen gesehen, seinen Instagram–Account zu deaktivieren, «weil ich nicht länger zulassen kann, dass dieses Zeug von meiner Familie und meiner Arbeit ablenkt. Die Nachrichten, die ich erhalten habe, sollte kein Mensch jemals lesen müssen.»