Barry Manilow nach Krebs-OP: «Ich lerne gerade wieder das Atmen»

Diese Nachricht bezeichnete der «Mandy»–Interpret als sehr deprimierend, da er ursprünglich geplant hatte, bereits im Februar aufzutreten. Die betroffenen Konzerttermine für Februar und März, darunter Shows in Florida, North Carolina und Ohio, mussten deshalb erneut verschoben werden. Auch seine für April geplante Tour steht aktuell noch in den Sternen. «Wir werden sehen, ob ich es zurück auf die Bühne schaffe», gibt er sich hoffnungsvoll.