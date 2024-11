Baseball-Caps: Der überraschende Fashion-Trend im Herbst

Schokobrauner Look mit beigem Akzent

Erdtöne sind auch dieses Jahr wieder gern gesehen, wenn sich die Blätter verfärben. Die deutsche Fashion–Influencerin Teresa Ganser zeigte sich von Kopf bis Fuss in den Trendfarben. Als angesagtes Accessoire setzte sie sich zusätzlich zu einer ovalen Sonnenbrille eine beige Basecap auf. Die warme Farbnuance der Käppi komplimentierte die honigblonde Mähne der Content Creatorin. Die weiteren Teile ihres Looks hielt sie in Schokobraun. Dazu zählten ihr langer Suede–Mantel, ihr Top und ihre Hose. Auch das Tuch, das sie um die braune Tasche band, wählte sie passend zum Farbschema.