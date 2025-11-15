Basierend auf den Plüschfiguren: Sony plant wohl einen Labubu-Film

Virale Clips der Puppen

Die Labubu–Plüschfiguren waren in den vergangenen Monaten weltweit im Trend. In den sozialen Medien verbreiten sich Videos von Sammlern, die sich über ihre neuen Puppen freuen. Die Figuren haben auch Prominente in ihren Bann gezogen. Tennis–Star Naomi Osaka (28) präsentierte bei den diesjährigen US Open beispielsweise nach jedem Match eine personalisierte Labubu–Puppe. Auch Madonna (67) outete sich auf Instagram als Fan der Figuren. Zum Geburtstag der «Queen of Pop» gab es in diesem Jahr eine riesige Labubu–Torte, wie sie im August auf der Plattform in einem Video zeigte.