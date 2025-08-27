Basketball-EM 2025: So sehen Fans die Nationalmannschaft live

MagentaSport ist für alle, die sich für mehr als nur die Spiele der deutschen Basketballer interessieren, das Zentrum des Turniers. Hier sind alle 76 Partien zu sehen und Fans dürfen sich laut Angaben des Senders auf mehr als 170 Stunden Live–Berichterstattung freuen. Aus zwei Studios, einem in Tampere und einem in München, berichten Per Günther (37), Ireti Amojo (35) und Marie Gülich (31), als Kommentatoren kommen unter anderem Basti Ulrich, Michael Körner, Alex Frisch und Lukas Schönmüller zum Einsatz. Ausserdem konnte sich MagentaSport die Dienste des derzeit verletzten NBA–Profis Moritz Wagner (28) als Experte sichern. Er kommt «bei ausgewählten deutschen und internationalen Topspielen» im Studio sowie im Podcast «EuroBasket Spezial» zum Einsatz.