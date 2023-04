Basketball-Star Brittney Griner: Offene Worte über ihre russische Haft

Fotos ihrer Familie gaben ihr Zuversicht

In der Pressekonferenz fand Griner auch bestärkende Worte für alle US-Amerikaner, die gerade fälschlicherweise im Ausland in Haft sitzen. «Bleibt stark, kämpft weiter. Findet eine gewisse Routine und haltet daran fest.» Das habe ihr in der Haft geholfen. «Immer wenn ich die Hoffnung verloren habe, habe ich Fotos von meiner Familie angeschaut. Das hat meine Hoffnung zurückgebracht.» Da habe sie gewusst, worauf sie warte - an einem sicheren Ort wieder bei ihrer Familie, bei ihren Liebsten zu sein.