Basketball-Star Brittney Griner soll zur Met Gala kommen

Met Gala würdigt Karl Lagerfeld

Die Met Gala geht am heutigen Montag in New York City über die Bühne. Hunderte geladene Prominente schreiten dann erneut in ausgefallenen Outfits über den berühmten roten Teppich des Metropolitan Museum of Art. 2023 würdigt das Museum die Werke des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld (1933-2019).