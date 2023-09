Basketball-Star Dennis Schröder feiert: Das ist Deutschlands WM-Held

Im April 2013 gelang ihm dann der Sprung in die amerikanische National Basketball Association (NBA), wo er zunächst bei den Atlanta Hawks einstieg. Danach lief er in der NBA auch für Oklahoma, die LA Lakers, Boston und Houston auf. In der Sommerpause 2023 wechselte Schröder zu den Toronto Raptors, dem einzigen kanadischen Basketball–Team in der NBA. Berichten zufolge erhielt er dort einen Zweijahresvertrag mit einem Gesamtgehalt von 26 Millionen Dollar.