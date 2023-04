Basketball-Star Dirk Nowitzki wird in die Hall of Fame aufgenommen

Riesige Ehre für den ehemaligen Basketball-Profi Dirk Nowitzki (44). Wie US-Medien übereinstimmend berichten, wird der Würzburger in die Hall of Fame der NBA aufgenommen. Noch nie zuvor wurde diese Anerkennung einem Deutschen zuteil. Nowitzki ist einer von sechs ehemaligen Profis und Trainern, die im August ihren Platz in der Liste finden werden. Neben Nowitzki werden auch die Ex-Profis Pau Gasol (42) aus Spanien, Tony Parker (40) aus Frankreich und Dwyane Wade (41) aus den USA geehrt. Zudem werden die Trainer Gregg Popovich (74) und Becky Hammon (46) aufgenommen.