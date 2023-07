Basketball-Star LeBron James: Sohn Bronny kehrt zur Normalität zurück

Lebron James: «Allen geht es gut»

So wandte sich Lebron James am 27. Juli mit einem emotionalen Tweet an die Öffentlichkeit, kurz nachdem Sohn Bronny wieder aus dem Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles entlassen werden konnte. Dort schrieb er: «Ich möchte mich bei den unzähligen Menschen bedanken, die meiner Familie Liebe und Gebete schicken. Wir spüren euch und ich bin so dankbar. Allen geht es gut. Wir haben unsere Familie zusammen, sicher und gesund, und wir spüren eure Liebe. Ich werde noch mehr sagen, wenn wir soweit sind, aber ich wollte allen sagen, wie viel uns eure Unterstützung bedeutet hat!»