Die deutschen WM–Helden sind zurück in der Heimat. Am heutigen Dienstagvormittag traf die Basketball–Nationalmannschaft rund um Kapitän und Turnier–MVP Dennis Schröder (29) in Frankfurt ein. Am Sitz des Hauptsponsors der Mannschaft in der Frankfurter Innenstadt liessen sich die Spieler im Anschluss feiern, und präsentierten anwesenden Fans den in Manila errungenen WM–Pokal. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD, 53) liess es sich nicht nehmen, ein Selfie mit WM–Held Schröder zu knipsen.