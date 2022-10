Basketballstar Dikembe Mutombo an Hirntumor erkrankt

Dikembe Mutombo gibt sich zuversichtlich

Mutombo sei an einem Hirntumor erkrankt und unterziehe sich derzeit bereits einer entsprechenden Behandlung, heisst es in der Mitteilung. Er sei zu Beginn der Behandlung zuversichtlich und erhalte in Atlanta die bestmögliche Betreuung durch ein Team an Spezialisten. Der Basketballstar und seine Familie bitten um Privatsphäre, um sich auf seine Pflege konzentrieren zu können. Gleichzeitig seien sie für Gebete und Genesungswünsche dankbar.