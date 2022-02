Bastian Bielendorfer bei «Let's Dance»: «WWM» als Sprungbrett

Dem verdutzten Moderator Günther Jauch (65) erzählte Bielendorfer daraufhin, dass er ein recht bizarres Leben als Kind zweier Lehrer führe und gerne ein Buch darüber schreiben würde. Nach Ausstrahlung der Sendung meldete sich der Piper Verlag bei ihm, der sein Werk «Lehrerkind - Lebenslänglich Pausenhof» im Oktober 2011 veröffentlichte. Es folgten nicht nur drei weitere Bücher, von 2012 bis 2014 war er zudem Sidekick in der «Harald Schmidt Show» auf Sky und trat unter anderem in Comedy-Formaten wie «Jetzt wird‹s schräg» in Sat.1 auf. «Falls Herr Jauch mal einen Nachfolger bei ›Wer wird Millionär?‹ braucht, ich bin bereit. Dafür ziehe ich dann auch mal einen Anzug an, damit Mutter stolz sein kann», brachte er sich vor Jahren bereits als potenzieller Nachfolger in Stellung. 2019 bekam er mit «Bielendorfer!» sein eigenes Format im WDR. Im Februar 2021 war er ausserdem Teil der VOX-Sendung «Showtime of my Life - Stars gegen Krebs,» in der er sich für die Krebsfrüherkennung stark machte und erste Bühnen- und Tanzerfahrungen machte. Diese kann er nun als «Let›s Dance»-Kandidat weiter ausbauen.