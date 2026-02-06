Bastian Pastewka: «Selbst verkleidet werde ich erkannt»

Wie bei «Mord im Orientexpress» gibt es auch in Ihrem Krimi eine grosse Schlussrunde. Haben Sie sich dabei an dem grossen Hercule Poirot orientiert?

Pastewka: Ich hatte keinen speziellen Detektiv vor Augen, weil meine Figur Fabian letztlich nicht mit einer eigenen Identität ausgestattet ist. Wir erzählen nicht, wo Fabian herkommt. Ich weiss nicht mal, ob Fabian sein wirklicher Name ist oder eine seiner zahlreichen Scheinidentitäten. Das macht die Story so schön absurd – wir können uns in diesem Film bei niemandem wirklich sicher sein. Das ist eine super Variante dieses recht klassischen Murder–Mystery–Genres. Fabian finde ich im besten Sinne so unklar, dass das Publikum sich eigentlich keine Sorgen um ihn machen muss. Und angenommen – und es ist nicht geplant – wir würden einen nächsten Fabian–Film drehen, halte ich es für möglich, Fabian auch in eine ganz andere Zeit zu transferieren. Weil er einfach eine Standardfigur ist, die überall einsetzbar wäre.