«Unsere erste Zusammenarbeit liegt jetzt 27 Jahre zurück und seitdem kann ich mir ein Leben ohne Bastian wirklich nicht mehr vorstellen», fasst Engelke anlässlich des Drehstarts der neuen Serie zusammen. «Nach gemeinsamen ‹Wochenshow›-Sketchen, Begegnungen in ‹Pastewka› und den Shows von ‹Wolfgang & Anneliese› mussten Bastian und ich uns entscheiden für den perfekten Next-Level-Move: freches Kochbuch, verrückte Unterwäsche-Kollektion oder was ganz anderes!? Wir haben uns für Option 3 entschieden: eine gemeinsame Serie! Ich freue mich wie verrückt», sagt sie. Und Pastewka fügt hinzu: «Aktuellen Umfragen zufolge sind Anke Engelke und ich das talentierteste Comedy-Duo von Köln: Eine von uns kann singen, eine von uns kann alle Texte perfekt und eine von uns bringt so viel Herz mit, dass der jeweils andere im Grunde gar nichts mehr machen muss.»



Gemeinsam nahmen die beiden auch in den Sendungen «LOL: Last One Laughing» und «Wer stiehlt mir die Show?» teil, mehrfach auch als Schlagerduo «Jenny & Mel». Doch eine gemeinsame Serie gab es noch nicht. Das überraschte vor allem Philip Pratt, den Leiter Deutsche Originals für Prime Video: «Unglaublich, dass das Kultduo Anke Engelke und Bastian Pastewka noch nie eine gemeinsame Serie gedreht hat. Als btf mit dem Projekt zu uns kam, wussten wir direkt, dass wir das mit ihnen gemeinsam umsetzen wollen», schwärmt er.