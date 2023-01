Bastian Schweinsteiger bleibt ARD bis 2024 als Fussball-Experte treu

Nach der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar ist vor der Fussball-Europameisterschaft in Deutschland - und mindestens für diesen Zeitraum kann die ARD weiterhin auf die Expertenkompetenz von Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger (38) bauen. Beide Parteien setzen die Zusammenarbeit bis 2024 fort, wie nun per Pressemitteilung mitgeteilt wurde.