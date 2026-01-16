Bastian Schweinsteiger bleibt ARD-Experte

Auch in diesem Jahr wird der ehemalige Kapitän der deutschen Fussball–Nationalmannschaft und Weltmeister von 2014 bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko zum ARD–Team gehören. Der Sender überträgt gemeinsam mit dem ZDF 50 der 104 Spiele, darunter alle deutschen Partien, beide Halbfinals und das Finale. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni gegen Curaçao in das Turnier.