Bastian Schweinsteiger: Emotionale Rückkehr in sein «Wohnzimmer»

Anschliessend richtete Schweinsteiger seinen Fokus auf die Fussball-WM der Frauen, wo am heutigen Montagmorgen die DFB-Auswahl mit ihrem ersten Gruppenspiel gegen Marokko ins Geschehen eingreift. Via Twitter wünschte er den DFB-Frauen in einem kurzen Clip viel Erfolg in Australien und Neuseeland: «Ich bin mir sicher - weil ich euch auch ein bisschen kenne -, dass ihr das Turnier rocken werdet.» Er glaube daran, dass sie den Pokal mit nach Hause bringen werden.