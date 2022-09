Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović danken Roger Federer

Roger Federer verabschiedet sich unter Tränen vom Center Court

Roger Federer hatte am 15. September in den sozialen Medien seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der Laver Cup in London würde sein letztes Turnier als Tennis-Profi sein. Die Niederlage im Doppel mit Rafal Nadal (36) gegen Jack Sock (30) und Frances Tiafoe (24) aus den USA bedeutete somit das offizielle Ende seiner aktiven Sportkarriere. «Es hat sich angefühlt, wie eine Feier und das war genau das, was ich wollte», beschrieb ein zu Tränen gerührter Roger Federer das Spiel anschliessend. Danach bedankte er sich bei seiner Frau Mirka Federer-Vavrinec (44). Sie habe ihn während seiner Karriere immer unterstützt.