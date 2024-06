Bastian Schweinsteiger: «Würde am liebsten auf dem Platz stehen»

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Bastian Schweinsteiger, dass er immer noch am liebsten selbst ins Geschehen eingreifen würde. Ausserdem spricht er über das besondere Verhältnis zu seiner Moderatorinnen–Kollegin Esther Sedlaczek (38) und erklärt, warum Deutschland in seinen Augen nicht zu den Topfavoriten auf den EM–Titel zählt.