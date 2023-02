Batman und Co.: Erster «The Flash»-Trailer zeigt ikonische DC-Figuren

Affleck war in der Bruce-Wayne-Rolle unter anderem in «Batman V Superman», «Man of Steel» und «Justice League» zu sehen. Keaton verkörperte sie in Tim Burtons (64) «Batman» und «Batmans Rückkehr». Dass die verschiedenen Versionen in einem Film zu sehen sind, wird dadurch möglich, dass Barry alias «The Flash» durch die Zeit reist. Im DC-Multiversum-Spektakel will er dadurch seine Familie retten. Der Trailer zeigt zudem Bösewicht General Zod (Michael Shannon, 48) und Sasha Calle (27) als neues Supergirl.