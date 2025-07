«Batman» und «Rambo»-Darsteller Alon Aboutboul stirbt mit 60 Jahren

In «The Dark Knight Rises», dem finalen Teil von Christopher Nolans «Batman»–Trilogie, verkörperte Aboutboul den russischen Nuklearphysiker Dr. Pavel – seine wohl bekannteste internationale Rolle. 2008 spielte an der Seite von Leonardo DiCaprio (50) und Russell Crowe (61) in Ridley Scotts (87) «Der Mann, der niemals lebte» den Terroristen Al–Saleem. In kleineren Rollen war er 1988 an der Seite von Sylvester Stallone (79) in «Rambo III» und 2005 in Steven Spielbergs (78) «München» zu sehen. Auch in einigen US–Serien trat Aboutboul im Lauf der Jahre auf, etwa in «Homeland» und "Snowfall" – neben Auftritten in zahlreichen israelischen Produktionen.