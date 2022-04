«Bauer sucht Frau»: 17 Landwirte gehen 2022 auf Liebessuche

Neben Michael, Loretta und Theo werden 14 weitere Bauern in der neuen Staffel nach Partnerinnen und Partnern suchen. Moderatorin Inka Bause stellt die Landwirte am Ostermontag, 18. April, um 19:05 Uhr in der Show «Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern» bei RTL vor. Die Landwirte warten danach auf zahlreiche Bewerbungen interessierter Frauen und Männer.