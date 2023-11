«Bauer sucht Frau»: Alle Fakten zur 19. Staffel

Milchbauer André (33), hauptberuflich Maschinenführer bei der Stadt, kümmert sich am Niederrhein um den familiengeführten Milchviehbetrieb. Er reitet gerne und ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Zu seinem bisherigen Liebesleben verrät er: «Ich verliebe mich oft in die Falsche.» Ackerbauer Stephan (31) lebt gemeinsam mit seinem Vater neben seinem Hof in der Vulkaneifel, Rheinland–Pfalz. In seiner freien Zeit ist er gerne mit Freunden auf seinem Motorrad unterwegs. Seine Schüchternheit stand ihm bisher bei der Liebessuche im Weg.