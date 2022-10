Für Singles, die ihre Liebe im gleichen Geschlecht suchen, gibt es seit 2019 mit «Prince Charming» ein eigenes Format. Das Konzept ist ähnlich aufgebaut wie bei «Der Bachelor» und bei «Die Bachelorette». In Staffel eins entschied sich Nicolas Puschmann (31) für Lars Tönsfeuerborn (32), in der zweiten Staffel verteilte Alex Schäfer die Krawatten und suchte nach dem Mr. Right. Staffel drei bestritt Kim Tränka und in der aktuellen vierten Staffel sucht Fabian Fuchs sein Liebesglück. Seit 2021 gibt es mit «Princess Charming» das weibliche Pendant zur Sendung.