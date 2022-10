«Bauer sucht Frau»: Der Traum einer Hofdame «zerbröselt» tränenreich

Max und Jörg testen ihre Hofdamen

Andere Bauern und ihre Hofdamen sind schon mehrere Schritte weiter. Max (26) und Anna (25) haben sich schon geküsst. Jetzt will der Jungbauer «ausreizen», was er seiner Auserwählten alles zumuten kann. Er will eine Arbeit finden, die Anna «ankotzt». Sie soll Zaunpfähle in die Erde hämmern. Dabei stösst die zierliche Erzieherin an ihre Grenzen, sie «kitzelt» (Max) die Pfähle nur mit dem Hammer.