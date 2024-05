«Bauer sucht Frau»: Die ersten Kandidaten der Jubiläumsstaffel

Da wäre Heiner (70), Pferdezüchter in dritter Generation aus der Oberpfalz. «Pferde geben mir Kraft, die sind mein Lebenselixier. Das ist mir in die Wiege gelegt worden», zitiert ihn RTL. Neben 20 Pferden kümmert er sich um 34 Hektar Grün– und Ackerland. Sein Hobby ist, wie bei vielen Bauern in der Geschichte der Sendung, das Tanzen. «Es gibt keinen Tanz, den ich nicht kann.» Seine Partnerin sollte auch tanzen können. Daneben macht der Nichtrentner auch Yoga.