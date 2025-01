«Bauer sucht Frau»: Emotionales Wiedersehen mit Kultkandidaten

Mehr als 100 Paare und über 40 Hochzeiten, dazu fast 50 Kinder: Da kann man sich schon mal selbst feiern. Inka Bause (56) zieht zum 20. Jubiläum von «Bauer sucht Frau» Bilanz. In «Das ganz grosse Wiedersehen» (16. Januar bei RTL, auch via RTL+) lädt die Moderatorin Kandidaten aller bisherigen Staffeln ein. Dabei sind natürlich Kultpaare wie Bruno (62) und Anja (55) oder Uwe (58) und Iris, letztere in völlig neuem Look – und Kultdauersingles wie Schäfer Heinrich (58), der immer noch von Inka Bause als Hofdame träumt.