«Bauer sucht Frau»: Erster Ärger im Paradies bei Jörg und Patricia

Jörg und Patricia im «BsF»-typischen Dilemma

Beim Frühstück herrscht noch Harmonie, die beiden entdecken Gemeinsamkeiten. So trinken beide keinen Kaffee. Doch dann will Jörg sehen, wie Patricia sich so auf dem Hof macht. Sie soll Traktor fahren. Doch seine Herzdame gerät in Panik. Nach viel Augengeklimper und noch mehr Küssen schafft es Patricia, sich erstmal zu «drücken».