«Bauer sucht Frau»: Erster Kuss für «Gülle-Baron» nach «Scheisse-Regen»

Beach Boy und «Gülle–Baron»

Yannik (22) und Michelle (25) sind in ihrer Annäherung schon weiter. Heute steht laut dem Jungbauern das «Separieren von Gülle» an. Da er dafür bekannt ist, «mit Scheisse zu arbeiten», also aus dem Mist wertvolle Stoffe zu schöpfen, wird Yannik auch «Gülle–Baron» genannt.