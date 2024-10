«Bauer sucht Frau»: Erster Kuss und erste grosse Enttäuschung

Während andere Paare noch in der Halbzeit sind, neigt sich die Hofwoche von Manfred (38) und Susanne (39) ihrem Ende zu. Seine Hofdame «erfüllt sein Leben», findet Manfred. Irritiert ist er nur, als Susanne auf der Weide, auf der sonst die Tiere grasen, das Abendessen pflücken will. Löwenzahn, Klee und Sauerampfer: Was für den Bauern «Unkraut» ist, gibt in Susannes Augen einen guten Salat her. In der Küche ist die selbsternannte «Fleischkatze» skeptisch, gibt sich aber dem veganen Experiment hin. Was er nicht für alle Frauen tun würde, wie er betont.